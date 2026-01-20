Реклама

В Британии заявили о готовности Европы терпеть выходки Трампа ради Украины

Telegraph: Европа будет терпеть выходки Трампа ради Украины и своей безопасности
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Европейские политики готовы сохранять лояльность президенту США Дональду Трампу и сдать Гренландию ради собственной безопасности и помощи Украине. Об этом говорится в статье британской газеты Telegraph.

«Лидеры континентальных стран мирились с торговыми пошлинами в рамках сделок, которые, по их мнению, были необходимы для сохранения лояльности президента США», — пишет автор.

По данным издания, учитывая такую слабость Европы, капитуляция Дании стала бы вполне ожидаемым исходом для всех, кто пытается противостоять главе Белого дома.

Ранее появилась информация, что солдаты бундесвера тайно покинули Гренландию. Бегство состоялось после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы. По сведениям газеты Bild, никаких объяснений военнослужащим не дали.

Однако позже подполковник Вооруженных сил Германии Петер Милевчук прокомментировал ситуацию, заявив, что военные «успешно завершили разведывательную военную миссию на острове».

