В Дании отвергли слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

Генерал Андерсен: Российских кораблей нет у берегов Гренландии

Командующий датскими силами в Гренландии генерал-майор Сорен Андерсен отверг слова президента США Дональда Трампа о российских кораблях у берегов острова. Свое заявление офицер сделал в интервью газете Le Monde.

«Я командую здесь два с половиной года и не видел ни русских, ни китайских военных кораблей», — сказал Андерсен.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.