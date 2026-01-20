В Германии заранее признали поражение в борьбе с Трампом

Министр экономики ФРГ Райхе: Германия не выиграет торговый конфликт с США

Германия не выиграет обостряющийся торговый конфликт с США. Об этом заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе порталу Pioneer.

Поэтому, как полагает министр, со стороны стран Европы будет неуместно угрожать Соединенным Штатам тарифами в ответ на аналогичные заявления Белого дома. В такой ситуации Райхе призывает Европейский союз разработать скоординированную торговую политику, так как в настоящее время у разных стран этого объединения очень разные интересы.

Ранее вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что высказывания президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и введение 10-процентных пошлин против стран Европы стали красной линией. Клингбайль напомнил, что у Евросоюза уже есть законодательно закрепленный набор инструментов, позволяющих реагировать на подобный «экономический шантаж», и настало время задуматься об их применении.