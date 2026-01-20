В Кремле высказались о планах Молдавии выйти из СНГ

Песков: Намерение Молдавии выйти из СНГ не стало неожиданностью для России

Намерение Молдавии выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ) не стало неожиданностью для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что уже длительное время участие Молдавии в работе СНГ (…) было в замороженном состоянии», — объяснил официальный представитель Кремля.

Он также высказал мнение, что рано или поздно Кишинев должен был начать формализацию данного замороженного состояния.

Ранее стало известно о планах Молдавии выйти из СНГ. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.