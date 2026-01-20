Реклама

13:28, 20 января 2026

В Кремле высказались о взаимодействии с США

Песков: Москва выступает за возобновление взаимодействия с Вашингтоном
Вячеслав Агапов

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Москва выступает за возобновление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с США. Так оценил дальнейшие возможности сотрудничества с Вашингтоном пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля высказался о грядущей встрече главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с представителями американской делегации на инвестиционном форуме в Давосе.

«Вы знаете, что есть основной профиль — это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления этих отношений», — пояснил Песков.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. В рамках мероприятия представители политической и деловой элиты обсудят проблемы мировой экономики и международной безопасности.

По плану спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Одной из тем станет план США по мирному урегулированию на Украине.

