В Раде усомнились в получении кредита от ЕС после угроз Трампа

Дубинский усомнился, что ЕС выделит ВСУ невозвратные €90 млрд после угроз Трампа

Невозвратный кредит в размере 90 миллиардов евро, который европейские страны одобрили для выделения помощи Украине, в частности, Вооруженным силам республики (ВСУ), в свете последних событий может оказаться под вопросом. Ситуация обострилась после угроз американского лидера Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран ЕС, а также Великобритании и Норвегии, не входящих в союз, из-за Гренландии, об этом напомнил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Парламентарий усомнился, что Киев сможет получить согласованные ранее деньги на прежних условиях.

«Кстати, интересно оценить, как новые тарифы Трампа на "коалицию желающих" отразятся на стоимости займа для Евросоюза и желании европейцев выдать Украине безвозвратный кредит в 90 миллиардов евро?» — написал Дубинский.

Ранее издание The European Conservative (TEC) раскрыло истинную цель кредита Еврокомиссии Украине. Она намерена использовать кредитование в собственных интересах, навязывая Киеву жесткие условия.