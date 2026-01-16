Реклама

На Западе раскрыли истинную цель кредита ЕК Украине

ТЕС: ЕК планирует использовать кредитование Украины в собственных интересах
Марина Совина
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) намерена использовать кредитование Украины в собственных интересах, навязывая Киеву жесткие условия. Истинную цель ЕК раскрыло издание The European Conservative (TEC).

«Киеву разрешат закупать оружие вне Европы только в виде исключения. (...) Помощь направлена на поддержание военных усилий и одновременно укрепление оборонной промышленности ЕС, объединяя конфликт в систему, которая рассматривает войну как обычную часть политики ЕС», — отмечается в материале.

Как утверждается в публикации, ЕК пользуется зависимостью Украины для навязывания «политически немыслимых» правил.

Ранее представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари сообщил, что первые выплаты кредита Украине в размере 90 миллиардов евро запланированы на второй квартал 2026 года.

