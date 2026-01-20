В России предложили запретить два хитовых сериала

Депутат Иванов призвал запретить в РФ «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств»

Руководитель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил за запрет на территории России сериалов по произведениям Джорджа Р.Р. Мартина. Его слова передает News.ru.

В частности, Иванов предложил запретить показ шоу «Рыцарь Семи королевств» и третьего сезона «Дома дракона», так как они продвигают «чуждые россиянам ценности».

«Зритель ждет величия, а ему подсовывают падение. Ищут образцы для подражания, а показывают самые низменные страсти, одетые в костюмы фэнтези», — добавил Иванов.

В качестве примера депутат привел отношение к дракону в качестве символа мощи и величия. Однако «в христианской традиции, в житиях святых, дракон — это классический образ зла, дьявола, которого побеждает светлая сила», — добавил он.

Ранее стало известно, что подробная сцена испражнений в сериале «Рыцарь семи королевств» шокировала зрителей. Ее прокомментировал даже писатель Джордж Р.Р. Мартин.