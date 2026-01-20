В России заявили об оккупированной США Европе

Подберезкин: Европа не может противостоять США в Гренландии военными средствами

Европа не может противостоять США в Гренландии военными средствами, сопротивление не имеет особого смысла. Мнением в беседе с aif.ru поделился директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

«Силовой захват предполагает, что кто-то будет сопротивляться, а там сопротивляться-то некому. У Гренландии нет своих войск, там и полицейских-то почти нет. И никакие войска туда никто из Европы направлять не будет. Оказание вооруженного сопротивления США технически невозможно», — порассуждал эксперт

Он добавил, что Европе нужно прежде создать собственные вооруженные силы. Кроме того, вся Европа, по его словам, оккупирована американцами — почти везде расположены базы США.

Ранее депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что Дании придется начать войну с США, если американский президент Дональд Трамп не откажется от притязаний на Гренландию и прикажет вторгнуться на эту территорию. По его словам, если США аннексируют Гренландию, единственное, что они получат, — дополнительные расходы.