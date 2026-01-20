В России темнокожий студент окунулся в крещенскую прорубь и попал на видео

В Иркутске темнокожий студент окунулся в крещенскую прорубь и попал на видео. Видеозапись опубликовало издание КП-Иркутск в Telegram.

На видео мужчина заходит в прорубь, осеняет себя крестным знамением и трижды погружается в воду с головой. Судя по окружающей обстановке, ритуал проводился на льду водоема. Для удобства верующих в проруби установили деревянную лестницу.

Нкамгуе Тиенси Иван Лоис родом из Камеруна. В России он учится по одному из технических направлений. Манера, с которой крестится мужчина, позволяет предположить, что он исповедует православие. По данным из открытых источников, к христианам различных номинаций себя относят около 70% камерунцев.

Ранее традиционным окунанием в прорубь встретили праздник Крещения Господня участники специальной военной операции. Для защиты от нападения ВСУ они накрыли купель маскировочными сетями.