Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 20 января 2026Россия

В России темнокожий студент окунулся в крещенскую прорубь и попал на видео

В Иркутске студент из Камеруна окунулся в крещенскую прорубь и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутске темнокожий студент окунулся в крещенскую прорубь и попал на видео. Видеозапись опубликовало издание КП-Иркутск в Telegram.

На видео мужчина заходит в прорубь, осеняет себя крестным знамением и трижды погружается в воду с головой. Судя по окружающей обстановке, ритуал проводился на льду водоема. Для удобства верующих в проруби установили деревянную лестницу.

Нкамгуе Тиенси Иван Лоис родом из Камеруна. В России он учится по одному из технических направлений. Манера, с которой крестится мужчина, позволяет предположить, что он исповедует православие. По данным из открытых источников, к христианам различных номинаций себя относят около 70% камерунцев.

Ранее традиционным окунанием в прорубь встретили праздник Крещения Господня участники специальной военной операции. Для защиты от нападения ВСУ они накрыли купель маскировочными сетями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Москвич напал на кассира из-за отказа включить песню Shaman

    «Роскосмос» опроверг информацию об эвакуации экипажа МКС

    В России назвали признаки подготовки Европы к войне

    В Госдуме увидели в закрытии ресторанов след «либералов»

    На Земле начала бушевать магнитная буря

    В России разочаровались в руководстве одной страны СНГ

    Следователи заинтересовались смертельным походом юноши на выставку трофейной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok