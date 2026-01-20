Реклама

15:12, 20 января 2026

В российском городе массово отравились посетители сети кофеен

Телеканал «360»: Жители Екатеринбурга отравились едой и напитками из сети кофеен
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жители Екатеринбурга массово отравились едой и напитками из сети кофеен. Истории некоторых из них приводит телеканал «360» в Telegram.

По данным телеканала, у побывавших в заведении горожан появился целый ряд признаков отравления — рвота, головокружение, повышение температуры тела и обезвоживание. Одна из жительниц города и вовсе попала в больницу. Фотографию с катетером на руке она сделала прямо в палате и выложила в сеть. Другой екатеринбуржец нашел на дне стакана с заказанным им напитком пластиковую крышку.

Несколько торговых точек уже закрыты, кофейни проверяют по линии Роспотребнадзора.

Ранее массовое отравление произошло в Республике Бурятия. Было зарегистрировано свыше 40 случаев, 18 из пострадавших — дети. Все они купили продукты в магазинах одной и той же торговой сети.

