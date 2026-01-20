Реклама

Россия
23:24, 20 января 2026

В российском регионе прогремел мощный взрыв

Mash: В Краснодарском крае сообщили о серии громких взрывов и возгорании дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В поселке Новая Адыгея Краснодарского края сообщили о серии громких взрывов и возгорании жилого дома, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, повреждены около десяти машин во дворе, пять автомобилей горят. Также разрушения получили шесть балконов жилого дома и минимум 12 квартир. Жителей эвакуируют из здания.

Ранее в селе Кадымцево Челябинской области местный житель стал жертвой взрыва бытового газа. На кадрах было видно, что взрыв прогремел в ночное время суток. Оценить повреждения по ролику невозможно из-за ракурса камеры, однако заметно, что от взрывной волны с крыши соседнего дома осыпался снег.

