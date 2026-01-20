Реклама

В российской школе произошла эвакуация из-за звонка о минировании

В Чите эвакуировали школу №8 из-за звонка о минировании
В Чите произошла эвакуация в средней общеобразовательной школе (СОШ) №8 из-за звонка о минировании. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, всех учителей и учеников из школы №8 перевели в соседнюю школу №6. Сейчас на месте работают экстренные службы. Школьники рассказали, что никому не разрешили вернуться за вещами.

Ранее сообщалось, что 13-летний ученик принес в школу в центре Омска две петарды и устроил пожар. Из учебного заведения эвакуировали 650 человек. Он поджег одну из петард на перемене и бросил в смотровой сантехнический люк. В результате произошло возгорание учебного кабинета площадью 10 квадратных метров.

