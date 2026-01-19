Реклама

16:58, 19 января 2026Россия

Российский подросток принес в школу две петарды и устроил пожар

В Омске подросток принес в школу две петарды и устроил пожар
Елена Торубарова
Фото: InfinitumProdux / Shutterstock / Fotodom

Подросток принес в школу в центре Омска две петарды и устроил пожар. Из учебного заведения эвакуировали 650 человек, об этом сообщили в региональной полиции.

Предварительно, 13-летний школьник поджег одну из петард на перемене и бросил в смотровой сантехнический люк. В результате произошло возгорание учебного кабинета площадью 10 квадратных метров.

«Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске ребенок лишился пальца после взрыва петарды. Медикам удалось зашить руку, но указательный палец спасти не получилось.

