22:30, 20 января 2026Мир

Трамп спрогнозировал рост ВВП США

Трамп заявил, что рост ВВП США в четвертом квартале может достичь 20 процентов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20 процентов, если власти все сделают правильно. Его слова приводит РИА Новости.

«Рост ВВП в четвертом квартале уверенно движется к отметке выше 5 процентов, возможно, значительно выше... Думаю, он может достичь и 20 процентов, если мы все сделаем правильно», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что доллар при Трампе обесценился почти на 3 процента в период его второго президентства. Покупательская способность доллара по итогам прошлого года потеряла 2,6 процента. Причиной издание назвало динамику инфляции. Так, с июня 2024 года она ускорилась до максимальных значений, а в конце минувшего года произошло ее замедление.

