Трамп спрогнозировал рост ВВП США

Трамп заявил, что рост ВВП США в четвертом квартале может достичь 20 процентов

Президент США Дональд Трамп заявил, что квартальный рост ВВП США может достигать 20 процентов, если власти все сделают правильно. Его слова приводит РИА Новости.

«Рост ВВП в четвертом квартале уверенно движется к отметке выше 5 процентов, возможно, значительно выше... Думаю, он может достичь и 20 процентов, если мы все сделаем правильно», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что доллар при Трампе обесценился почти на 3 процента в период его второго президентства. Покупательская способность доллара по итогам прошлого года потеряла 2,6 процента. Причиной издание назвало динамику инфляции. Так, с июня 2024 года она ускорилась до максимальных значений, а в конце минувшего года произошло ее замедление.