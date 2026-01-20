Реклама

16:45, 20 января 2026

Ведущий «Соловьев Live» признался в искренней жалости к Пугачевой

Журналист Гаспарян заявил, что ему искренне жаль певицу Пугачеву
Мария Большакова
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Журналист, ведущий проекта «Соловьев Live» Армен Гаспарян признался, что ему жаль певицу Аллу Пугачеву, уехавшую из России и заявившую, что ее предала Родина. Об этом он порассуждал в выпуске проекта Metametrica, доступном на Rutube.

«Мне Аллу Борисовну на самом деле искренне жалко. Потому что это не дай бог вообще до такого дожить», — заявил Гаспарян.

По мнению журналиста, на протяжении многих лет имя Пугачевой было брендом. Кроме того, подчеркнул ведущий, у артистки всегда были поклонники в России. Сейчас же, отметил Гаспарян, певица стала символом разрыва с родной страной.

Ранее модель и телеведущая Оксана Федорова раскрыла отношение к Пугачевой. Она заявила, что уважает певицу, но при этом не понимает ее высказываний о России.

10 сентября на YouTube-канале журналистки Катерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) вышла запись беседы с Пугачевой. В интервью артистка рассказала, что покинула Россию из-за того, что ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), признали иноагентом. Она также утверждала, что ее предала Родина.

