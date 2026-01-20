Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 20 января 2026Ценности

Владислав Лисовец высказался о смерти Валентино Гаравани

Стилист Владислав Лисовец: Со смертью Валентино Гаравани ушла целая эпоха
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский стилист Владислав Лисовец считает, что со смертью итальянского модельера Валентино Гаравани ушла целая эпоха. На эту тему он высказался в разговоре с 5-tv.ru.

По словам Лисовца, дизайнер отличался тем, что мог сделать женщин невероятно красивыми и изысканными. При этом основатель одноименного модного дома никогда не гнался за модой, добавил собеседник издания.

«Он пропагандировал ту самую элитарность, ту самую красоту, которой сейчас многим не хватает в современном мире. Его уход еще больше показывает то, что мир очень сильно изменился. И сегодня, к сожалению, та мягкость, та струящаяся красота, которую маэстро выдавал миру, не очень востребована», — подытожил Лисовец.

Материалы по теме:
Умер легендарный Джорджо Армани. Он построил империю, но не оставил наследников. Как он совершил революцию в моде?
Умер легендарный Джорджо Армани.Он построил империю, но не оставил наследников. Как он совершил революцию в моде?
4 сентября 2025
«Я икона» Умер Валентино Гаравани. Легендарный дизайнер одевал принцессу Диану, Жаклин Кеннеди и звезд Голливуда
«Я икона»Умер Валентино Гаравани. Легендарный дизайнер одевал принцессу Диану, Жаклин Кеннеди и звезд Голливуда
19 января 2026

О кончине Гаравани стало известно 19 января. Прощание с кутюрье будет проходить 21 и 22 января на площади Миньянелли, 23, в Риме. Похороны состоятся 23 января в базилике Санта-Марии-дельи-Анджели.

Валентино Гаравани родился в 1932 году на севере Италии. После школы он учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Кроме того, Гаравани проходил стажировку у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. По возвращении в Италию он открыл собственную швейную мастерскую в Риме. В начале 1960-х с партнером Джанкарло Джамметти Гаравани основал дом моды Valentino.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Россиянам назвали способы защиты от автоподстав на дорогах

    Обнаружен усугубляющий глобальное неравенство фактор

    Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok