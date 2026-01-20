Владислав Лисовец высказался о смерти Валентино Гаравани

Стилист Владислав Лисовец: Со смертью Валентино Гаравани ушла целая эпоха

Российский стилист Владислав Лисовец считает, что со смертью итальянского модельера Валентино Гаравани ушла целая эпоха. На эту тему он высказался в разговоре с 5-tv.ru.

По словам Лисовца, дизайнер отличался тем, что мог сделать женщин невероятно красивыми и изысканными. При этом основатель одноименного модного дома никогда не гнался за модой, добавил собеседник издания.

«Он пропагандировал ту самую элитарность, ту самую красоту, которой сейчас многим не хватает в современном мире. Его уход еще больше показывает то, что мир очень сильно изменился. И сегодня, к сожалению, та мягкость, та струящаяся красота, которую маэстро выдавал миру, не очень востребована», — подытожил Лисовец.

О кончине Гаравани стало известно 19 января. Прощание с кутюрье будет проходить 21 и 22 января на площади Миньянелли, 23, в Риме. Похороны состоятся 23 января в базилике Санта-Марии-дельи-Анджели.

Валентино Гаравани родился в 1932 году на севере Италии. После школы он учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Кроме того, Гаравани проходил стажировку у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. По возвращении в Италию он открыл собственную швейную мастерскую в Риме. В начале 1960-х с партнером Джанкарло Джамметти Гаравани основал дом моды Valentino.