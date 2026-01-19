Ушел из жизни модельер Валентино Гаравани

На 94-м году жизни скончался итальянский модельер Валентино Гаравани

Итальянский модельер и основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Skytg24.

«Он ушел из жизни сегодня в тишине своей римской резиденции, окруженный любовью своих близких», — сказано в сообщении культурно-исторического Фонда Гаравани.

Известно, что прощание с кутюрье состоится 21 и 22 января с 11:00 до 18:00 по местному времени на площади Миньянелли, 23, в Риме.

Похороны пройдут в пятницу, 23 января, в 11:00 в базилике Санта-Марии-дельи-Анджели на площади Республики, 8, в центре Рима.

Валентино Гаравани родился в 1932 году на севере Италии. После школы он учился в Академии искусств в Милане и Школе при Синдикате высокой моды в Париже. Кроме того, Гаравани проходил стажировку у французских модельеров Жана Дессе и Ги Лароша. По возвращении в Италию он открыл собственную швейную мастерскую в Риме. В начале 1960-х с партнером Джанкарло Джамметти Гаравани основал дом моды Valentino.

В 1998 году Гаравани продал модный дом бизнесмену Джанни Аньелли. Однако на протяжении десяти лет модельер продолжал создавать для него коллекции. Так, последний показ прошел в Париже в 2008 году.

В сентябре 2025 года ушел из жизни Джорджо Армани. О кончине итальянского дизайнера сообщала компания Armani Group.