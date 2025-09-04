Ушел из жизни Джорджо Армани

Ушел из жизни на 92-м году дизайнер Джорджо Армани

Ушел из жизни на 92-м году итальянский дизайнер Джорджо Армани. Об этом пишет издание La Repubblica.

«С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы Джорджо Армани», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что похоронная часовня для прощания с дизайнером в Милане будет открыта для посетителей с субботы, 6 сентября, до воскресенья, 7 сентября, с 9:00 до 18:00.

«Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и партнеры, мирно скончался в окружении близких. Неутомимый, он работал до последних дней, посвятив себя компании, ее коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся и текущим проектам», — заявили представители бренда

Джорджо Армани — итальянский модельер, родившийся в городе Пьяченце в 1934 году. Вернувшись из армии, он устроился в главный универмаг Милана Rinascente оформителем витрин и продацом-консультантом. 24 июля 1975 года на свет появился одноименный бренд Giorgio Armani со штаб-квартирой в Венеции. Итальянский модный дом Giorgio Armani существует по сей день и пользуется популярностью у состоятельных и успешных людей.