05:33, 20 января 2026МирЭксклюзив

Влияние гренландского вопроса на обсуждение украинских проблем в Европе оценили

Политолог Камкин: Гренландский кейс значительно важнее для Европы, чем Украина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Гренландский вопрос значительно важнее для Европы, чем украинское урегулирование, поэтому обсуждение Украины будет сдвигаться, считает политолог, доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Гренландский кейс является для многих европейцев более важным и системным. Речь идет о том, сохранится ли режим трансатлантических отношений в том формате, в котором он был последние несколько десятков лет. Имиджевый удар по Европе, особенно в контексте повышения торговых тарифов [президентом США Дональдом] Трампом, значительно важнее для европейцев нежели украинская тема», — сказал Камкин.

Он отметил, что повышение торговых тарифов на 10 процентов приведет к потерям более 50 миллиардов евро только в немецкой экономике, что практически равно годовому вложению в Украину. Прежде всего, на полях экономического форума в Давосе будут обсуждать Гренландию, что приведет к сдвигу украинской темы, отметил политолог.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала о том, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) намерены сменить повестку предстоящей встречи с Трампом на полях экономического форума в Давосе. По данным издания, вместо обсуждения урегулирования конфликта на Украине стороны сосредоточатся на ситуации вокруг Гренландии. Европейские делегации, как утверждается, «разрывают аналитические материалы по Украине» и готовят варианты ответа Брюсселя на возможные торговые пошлины Вашингтона.

