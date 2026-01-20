Реклама

20:29, 20 января 2026Забота о себе

Врач предупредила о «микробном облаке» в домашнем туалете

Инфекционист Сережина: В туалете практически все поверхности потенциально опасны
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BaLL LunLa / Shutterstock / Fotodom

В домашнем туалете практически все поверхности потенциально опасны, предупредила врач-инфекционист Вера Сережина. Такое мнение она выразила в беседе с РИАМО.

По словам Сережиной, домашний туалет особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом из-за сахарного диабета, алкоголизма, иммуносупрессии, герпеса, ВИЧ и других хронических заболеваний. В уборной, продолжила она, часто присутствуют условно-патогенные микроорганизмы, такие как бактерии Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter.

Врач обратила внимание на то, что в домашнем туалете, как и общественном, «микробное облако» разлетается по помещению. Если санузел совмещен, то микрочастицы из него попадают на зубные щетки, пасты и другие предметы гигиены, поэтому их нужно хранить в защитных колпачках или в закрытом шкафчике.

Чтобы убрать микробы в санузле, добавила Сережина, мало просто вымыть унитаз или все поверхности. По ее словам, необходимо использовать специальные экологичные средства для дома, безопасные для человека. «Для группы кишечных бактерий, стрепто- и стафилококков есть современные средства с бактериофагами против кишечной палочки, сальмонеллы, шигелл. Они выпускаются в виде спреев или концентратов, которые можно добавлять в воду и протирать поверхности», — заключила врач.

Ранее организатор пространства Ирина Яшина рассказала, что некоторые предметы на кухне даже при тщательной обработке остаются грязными. По словам эксперта, губка и тряпка для мытья посуды — главные рассадники бактерий, потому что на них всегда остаются остатки пищи.

