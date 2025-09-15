Забота о себе
16:46, 15 сентября 2025Забота о себе

Россиянам перечислили самые грязные предметы на кухне

Эксперт Яшина: Губка и тряпка для посуды — самые грязные вещи на кухне
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daniel Jedzura / Shutterstock / Fotodom

Некоторые предметы на кухне даже при тщательной обработке остаются грязными, предупредила организатор пространства Ирина Яшина. Самые грязные вещи в этой комнате она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, губка и тряпка для мытья посуды — главные рассадники бактерий, потому на них всегда остаются остатки пищи. «Ученые находили на губках колонии стафилококка, кишечной палочки и плесени. Поэтому менять губки надо три-четыре раза в месяц», — предупредила Яшина.

На второе по загрязненности место она поставила разделочные доски. Специалистка подчеркнула, что они должны быть отдельными для мяса, рыбы, овощей, хлеба. Яшина рекомендовала менять их раз в полгода, между заменами мыть в посудомоечной машине или проливать кипятком. Мусорное ведро она также посоветовала дезинфицировать один раз в месяц, даже если внутри пакет, а раковину на кухне чистить минимум один раз в неделю, а лучше два-три раза.

Ранее россиянам перечислили пять способов разнообразить здоровый образ жизни. В частности, им посоветовали добавлять новые продукты в рацион — например, морские водоросли, киноа, амарант, чиа, а также разные орехи и семена.

