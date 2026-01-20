На Западе высказались о переговорах Европы и России по Украине

Advance: Европа беспокоится, что Россия не захочет вести с ней переговоры

Европейские страны беспокоятся, что теперь, когда европейские лидеры созрели для разговора с Россией, Москва не захочет вести переговоры, пишет Advance.

По мнению автора статьи, Европа всегда надеялась, что когда «прижмет», просто договорится с Россией. «Можно просто договориться с Москвой и "примкнуть" к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва», — объяснил он.

Как указало издание, Россия годами выслушивала признания о том, что цель Европы не только защитить Киев, но и в стратегическом поражении России через вооруженный конфликт на Украине. Журналист указал: Москва может решить, что следует бумерангом вернуть «стратегическое поражение» Европе.

Ранее в ЕС заявили о необходимости диалога с Россией по Украине.