Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:33, 20 января 2026Мир

В ЕС заявили о необходимости диалога с Россией по Украине

Еврокомиссар Кубилюс: Евросоюзу придется вести диалог с Россией по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Европейские страны в любом случае должны будут вести диалог с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

«Европе необходим собственный стратегический план по достижению мира на Украине. До сих пор его у нас не было. Заручившись им, можно будет завязать диалог с президентом [России Владимиром] Путиным, что неизбежно, так как к миру можно прийти при участии лишь двух сторон», — отметил еврокомиссар.

При этом Кубилюс указал, что основой европейского плана должно стать «значительное укрепление Вооруженных сил Украины». По его мнению, речь должна идти об увеличении военной помощи Киеву со стороны Европы «не на 10 процентов, а гораздо больше».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Москвой, им надо просто позвонить. Он отметил, что заявления лидеров стран Европы, в течение четырех лет исключавших возможность переговоров с Москвой, звучат несерьезно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok