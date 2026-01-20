Жители российского города пожаловались на отключения отопления в морозы

В Алчевске ЛНР произошли серьезные отключения отопления в морозы

Жители Алчевска Луганской Народной республики (ЛНР) пожаловались на отключения отопления в морозы. Об этом сообщает Telegram-канал ZERGULIO.

По словам очевидцев, в помещении — девять градусов тепла, а на улице — минус 15. Отопление стоит четыре тысячи рублей в месяц.

«Наш дом (как и все остальные в городе) практически не отапливается. Батареи еле живые. В самой теплой детской комнате у нас температура воздуха 15 градусов (по утрам опускается до 13). Даже при двух работающих целыми днями обогревателях температуру не получается поднять выше 19-20 градусов», — отметил один из жителей.

«В квартире лично у меня 13—14 градусов, во второй комнате — 11—12 градусов. Отапливаемся электрическими обогревателями и бытовым газом», — рассказал другой очевидец.

Ранее сообщалось, что авария на теплотрассе в Ростове-на-Дону привела к отключению отопления в девяти домах.