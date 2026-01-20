Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:53, 20 января 2026Бывший СССР

Жители российского города пожаловались на отключения отопления в морозы

В Алчевске ЛНР произошли серьезные отключения отопления в морозы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Жители Алчевска Луганской Народной республики (ЛНР) пожаловались на отключения отопления в морозы. Об этом сообщает Telegram-канал ZERGULIO.

По словам очевидцев, в помещении — девять градусов тепла, а на улице — минус 15. Отопление стоит четыре тысячи рублей в месяц.

«Наш дом (как и все остальные в городе) практически не отапливается. Батареи еле живые. В самой теплой детской комнате у нас температура воздуха 15 градусов (по утрам опускается до 13). Даже при двух работающих целыми днями обогревателях температуру не получается поднять выше 19-20 градусов», — отметил один из жителей.

«В квартире лично у меня 13—14 градусов, во второй комнате — 11—12 градусов. Отапливаемся электрическими обогревателями и бытовым газом», — рассказал другой очевидец.

Ранее сообщалось, что авария на теплотрассе в Ростове-на-Дону привела к отключению отопления в девяти домах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». В России ответили на заявление о подготовке НАТО к блокаде Калининграда

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    На Западе заявили об обратном эффекте санкций против России

    Активность НАТО в Польше связали с одним фактом про ВСУ

    Мужчина расправился с начальником из-за слишком маленькой премии

    Стали известны главные жалобы мужчин с большим пенисом

    В Британии заявили об угрозе рецессии из-за пошлин Трампа

    На Украине решили создать «антидроновый купол»

    В США новый российский «Амур» сочли обреченным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok