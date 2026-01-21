Американец напился в Таиланде и бросился на машину полиции с кулаками

Американский турист оставил вмятины на машине полиции в Паттайе и был арестован

Отдыхавший в Таиланде американский турист был арестован за порчу имущества местной полиции. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в ночь на 21 января в Паттайе. Когда бригада офицеров проезжала по пляжной улице Сой 6, американец выбежал на дорогу и бросился на машину с кулаками. Полицейские скрутили нападавшего, который оставил вмятины на автомобиле.

Вскоре выяснилось, что путешественник напился до такой степени, что не смог связно представиться. Документов при себе у него не было. В итоге мужчину привезли в участок и отправили в вытрезвитель. После этого он начал громко петь, мешая сотрудникам надзорного ведомства работать. Уточняется, что гражданина США будут судить по тайскому законодательству после того, как он предстанет во вменяемом состоянии.

Ранее пьяный турист вызвал другого отдыхающего в Таиланде путешественника на бой. Между гостями страны завязалась драка, в результате которой один из дебоширов попал в больницу.