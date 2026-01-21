Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 21 января 2026Путешествия

Американец напился в Таиланде и бросился на машину полиции с кулаками

Американский турист оставил вмятины на машине полиции в Паттайе и был арестован
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде американский турист был арестован за порчу имущества местной полиции. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел в ночь на 21 января в Паттайе. Когда бригада офицеров проезжала по пляжной улице Сой 6, американец выбежал на дорогу и бросился на машину с кулаками. Полицейские скрутили нападавшего, который оставил вмятины на автомобиле.

Вскоре выяснилось, что путешественник напился до такой степени, что не смог связно представиться. Документов при себе у него не было. В итоге мужчину привезли в участок и отправили в вытрезвитель. После этого он начал громко петь, мешая сотрудникам надзорного ведомства работать. Уточняется, что гражданина США будут судить по тайскому законодательству после того, как он предстанет во вменяемом состоянии.

Ранее пьяный турист вызвал другого отдыхающего в Таиланде путешественника на бой. Между гостями страны завязалась драка, в результате которой один из дебоширов попал в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok