19:33, 21 января 2026Путешествия

Беженец изнасиловал сотрудницу отеля в Европе

Беженец из Эфиопии изнасиловал сотрудницу отеля в Саутгемптоне
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom  

Беженец из Эфиопии изнасиловал сотрудницу отеля в Европе и был арестован. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что 23-летний мужчина напал на работницу гостиницы Highfield House в британском Саутгемптоне в пятницу, 16 января. В этом отеле размещают мигрантов, ожидающих предоставления убежища. 19 января мужчину арестовали, вскоре он предстанет перед судом.

Ранее работник отеля из Нигерии изнасиловал туристку на греческом острове Кос. Уточняется, что его жертвой стала 45-летняя британская путешественница.

