Бывший глава «Укрэнерго» погиб от удара током

Бывший глава «Укрэнерго» Брехт погиб от удара током на подстанции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: «Укрэнерго»

На Украине от удара током погиб бывший глава «Укрэнерго» Алексей Брехт. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в энергетических кругах.

«Собеседник, ознакомленный с обстоятельствами гибели, сказал, что Алексей Брехт был поражен током на подстанции "Укрэнерго", когда взялся за провод», — передает издание.

Информацию о гибели Брехта подтвердили в Минэнерго Украины. Уточняется, что он был исполняющим обязанности председателя правления «Укрэнерго» с сентября 2024 по июнь 2025 года.

Ранее стало известно о ситуации с электричеством в Киеве. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, почти 60 процентов абонентов в столице остались без света.

