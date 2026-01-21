Бывший глава «Укрэнерго» погиб от удара током

Бывший глава «Укрэнерго» Брехт погиб от удара током на подстанции

На Украине от удара током погиб бывший глава «Укрэнерго» Алексей Брехт. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в энергетических кругах.

«Собеседник, ознакомленный с обстоятельствами гибели, сказал, что Алексей Брехт был поражен током на подстанции "Укрэнерго", когда взялся за провод», — передает издание.

Информацию о гибели Брехта подтвердили в Минэнерго Украины. Уточняется, что он был исполняющим обязанности председателя правления «Укрэнерго» с сентября 2024 по июнь 2025 года.

