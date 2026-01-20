Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:19, 20 января 2026Бывший СССР

Депутат Рады назвала бессмысленной идею о переименовании ТЦК

Скороход: Переименование ТЦК не изменит отношение людей к мобилизации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Переименование территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) не изменит отношение людей к мобилизации, украинцы не начнут массово записываться в ряды Вооруженных сил Украины, считает депутат Верховной рады Анна Скороход. Об этом она заявила в эфире канала Mayiak UA.

«Ну давайте публичный дом назовем, я не знаю, "Салон Фея" или "Салон Роз". Но это же не перестанет быть публичным домом. <...> У нас от этого люди не пойдут мобилизоваться и не встанут в очередь, как в начале конфликта», — привела сравнение нардеп.

Кроме того, Скороход добавила, что власти страны не спешат принимать какие-либо реальные решения. Вместо этого они лишь усиливают налоговую нагрузку и давление на бизнес, объясняя это требованиями западных партнеров и МВФ, и такой подход ведет лишь к ухудшению социально-экономической ситуации в стране.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук допустил, что президент республики Владимир Зеленский может объявить в стране тотальную мобилизацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп разместил в Truth Social сообщение о настоящем враге США

    На Западе высказались о переговорах Европы и России по Украине

    Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

    Форвард норвежского клуба за две минуты оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче ЛЧ

    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    На Украине начали закрываться рестораны «Макдоналдс»

    Водителей предупредили об опасности долгой стоянки авто под снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok