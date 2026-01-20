Скороход: Переименование ТЦК не изменит отношение людей к мобилизации

Переименование территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) не изменит отношение людей к мобилизации, украинцы не начнут массово записываться в ряды Вооруженных сил Украины, считает депутат Верховной рады Анна Скороход. Об этом она заявила в эфире канала Mayiak UA.

«Ну давайте публичный дом назовем, я не знаю, "Салон Фея" или "Салон Роз". Но это же не перестанет быть публичным домом. <...> У нас от этого люди не пойдут мобилизоваться и не встанут в очередь, как в начале конфликта», — привела сравнение нардеп.

Кроме того, Скороход добавила, что власти страны не спешат принимать какие-либо реальные решения. Вместо этого они лишь усиливают налоговую нагрузку и давление на бизнес, объясняя это требованиями западных партнеров и МВФ, и такой подход ведет лишь к ухудшению социально-экономической ситуации в стране.

Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук допустил, что президент республики Владимир Зеленский может объявить в стране тотальную мобилизацию.