00:19, 18 января 2026

Медведчук допустил тотальную мобилизацию на Украине

Медведчук заявил, что Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его «подельники» могут объявить тотальную мобилизацию в стране, лишь бы не искать мирные пути решения конфликта, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Киев не хочет искать пути решения украинского кризиса. «Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира», — допустил украинский политик.

По его мнению, украинский народ втянули в трагическую катастрофу.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) значительно ужесточили методы мобилизации, после того как Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возглавил офис президента Украины.

