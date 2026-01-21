Детектив назвал версии пропажи 23-летней модели OnlyFans в Таиланде

Детектив Бабаджанян: От лица пропавшей в Таиланде модели могли писать другие

Частный детектив Оганес Бабаджанян назвал версии пропажи модели OnlyFans Валерии из Белоруссии в Таиланде. Его комментарий приводит aif.ru.

По мнению эксперта, связываться могли от лица девушки другие люди. «Если перед исчезновением модель только писала, то это может быть не она. Те, кто говорил, что она выходила на связь, должны знать почерк человека, понимать, она перед ними или нет. Если вы не говорили с ней по видеосвязи, не слышали ее голос, то здесь только два-три процента вероятности из 100, что писала точно она. Я бы придал этому значение», — обратил внимание Бабаджанян.

При этом детектив подчеркнул, что если Валерия попала в рабство, то похитители могут «играть в долгую», манипулируя чувствами родных.

Чем дольше ты тянешь историю, что с пропавшей все хорошо, она на связи, тем больше в дальнейшем ее близкие готовы пойти на те условия, которые выставляют им жулики. Если, грубо говоря, родным в один день позвонят и скажут: «Здравствуйте, нам нужно несколько миллионов долларов», то они могут обратиться сразу в полицию. А когда жулики играют в долгую, когда проходит месяц, два, три, у людей начинает боль усиливаться, они готовы отдать все, дома, машины, квартиры, лишь бы увидеть родного человека. Это грамотный психологический шаг со стороны злоумышленников: давать маленькие надежды, чтобы потом по-крупному обозначить свою позицию Оганес Бабаджанян частный детектив

О пропаже модели стало известно 20 января. Сообщалось, что манекенщица неделю не выходила на связь с родственниками и друзьями.