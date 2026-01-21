Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:11, 21 января 2026Ценности

Детектив назвал версии пропажи 23-летней модели OnlyFans в Таиланде

Детектив Бабаджанян: От лица пропавшей в Таиланде модели могли писать другие
Екатерина Ештокина

Фото: Jorge Silva / Reuters

Частный детектив Оганес Бабаджанян назвал версии пропажи модели OnlyFans Валерии из Белоруссии в Таиланде. Его комментарий приводит aif.ru.

По мнению эксперта, связываться могли от лица девушки другие люди. «Если перед исчезновением модель только писала, то это может быть не она. Те, кто говорил, что она выходила на связь, должны знать почерк человека, понимать, она перед ними или нет. Если вы не говорили с ней по видеосвязи, не слышали ее голос, то здесь только два-три процента вероятности из 100, что писала точно она. Я бы придал этому значение», — обратил внимание Бабаджанян.

При этом детектив подчеркнул, что если Валерия попала в рабство, то похитители могут «играть в долгую», манипулируя чувствами родных.

Чем дольше ты тянешь историю, что с пропавшей все хорошо, она на связи, тем больше в дальнейшем ее близкие готовы пойти на те условия, которые выставляют им жулики. Если, грубо говоря, родным в один день позвонят и скажут: «Здравствуйте, нам нужно несколько миллионов долларов», то они могут обратиться сразу в полицию. А когда жулики играют в долгую, когда проходит месяц, два, три, у людей начинает боль усиливаться, они готовы отдать все, дома, машины, квартиры, лишь бы увидеть родного человека. Это грамотный психологический шаг со стороны злоумышленников: давать маленькие надежды, чтобы потом по-крупному обозначить свою позицию

Оганес Бабаджанянчастный детектив

О пропаже модели стало известно 20 января. Сообщалось, что манекенщица неделю не выходила на связь с родственниками и друзьями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

    Российский «Модуль» запустит спутники ДЗЗ

    Россиян научили выбирать лопаты

    В Госдуме высказались об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok