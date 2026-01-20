Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:43, 20 января 2026Ценности

23-летняя модель OnlyFans пропала в Таиланде

23-летняя модель OnlyFans из Беларуси Лера пропала в Таиланде
Екатерина Ештокина

Фото: R.Narong / Shutterstock / Fotodom

Модель OnlyFans Лера (фамилия не раскрывается) из Беларуси пропала в Таиланде. Данную информацию публикует Telegram-канал Shot.

По информации издания, 23-летняя манекенщица уже неделю не выходит на связь с родственниками и друзьями. Они предполагают, что девушку могли продать в рабство в Мьянму.

Материалы по теме:
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля 2022
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля 2021

В декабре 2025 года в реанимации нашлась российская модель, которая исчезла после общения с бойфрендом. Манекенщица из Краснодара Анжелика Тартанова попала в больницу с множественными ушибами, гематомами и сотрясением.

В мае 2023 года модель OnlyFans раскрыла многомиллионный заработок на продаже откровенных фото. Манекенщица из Автралии рассказывала, что получала от 10 до 20 тысяч долларов в неделю (от 775 до 1,6 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok