Глава крупной российской топливной сети задержан

В Воронеже правоохранители задержали 52-летнего владельца сети заправок «Калина ойл» Валерия Борисова. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В офисах компаний, связанных с предпринимателем, прошли обыски. По информации издания, Борисов помещен в изолятор временного содержания. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое ведет управление ФСБ по Воронежской области.

Ранее предприниматель уже был судим. В 2019 году его приговорили к двум годам колонии за мошенничество с НДС, ущерб по которому достиг 65 миллионов рублей. Тогда Борисов полностью признал вину и погасил ущерб. Он вышел на свободу условно-досрочно через восемь месяцев.

