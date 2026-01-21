Глава округа под Москвой решил покинуть пост после обвинения в получении взятки

Глава Звездного Городка Баришевский объявил о решении покинуть пост

Глава подмосковного округа Звездный Городок Евгений Баришевский объявил о решении покинуть пост после обвинения в получении взятки в 365 тысяч рублей. О своем намерении он написал в Telegram-канале.

Чиновник признался, что этот шаг дался ему нелегко. Баришевский отметил, что за время работы удалось достичь немало успехов.

«Мы преобразили сферу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, укрепили социальную политику и культурную жизнь. Заложенные нами новые контуры экономического развития стали прочным фундаментом для будущего роста Звездного», — поделился он.

20 января в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области заявили, что Баришевский обвиняется в получении взятки в 365 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала изъять активы у трех российских депутатов. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе экс-депутата Анатолия Вороновского и его семьи. Также Генпрокуратура подала иск об изъятии активов в отношении депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.