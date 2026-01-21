Реклама

07:46, 21 января 2026Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала изъять активы у трех российских депутатов

«Ъ»: Генпрокуратура требует арестовать активы 3 депутатов, включая Вороновского
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Генеральная прокуратура России требует арестовать активы потерявшего иммунитет депутата Госдумы Анатолия Вороновского, которого обвинили в коррупции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе экс-депутата и его семьи. Помимо Вороновского, Генпрокуратура подала иск об изъятии активов в отношении депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Всего в деле фигурирует 30 ответчиков. Иск к ним рассмотрит Центральный районный суд Сочи.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Его обвиняют в получении взятки на 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Сам парламентарий заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

    Обсудить
