Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 3 декабря 2025Силовые структуры

Потерявший иммунитет депутат Госдумы лишился свободы

Суд арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о взятках
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Басманный суд Москвы арестовал потерявшего иммунитет депутата Госдумы Анатолия Вороновского по обвинению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя парламентарию избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он лишился свободы и помещен в СИЗО.

В отношении Вороновского возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии СК, депутат получил 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Соответствующие показания были им даны в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Напсо заявил, что за покровительство Вороновскому купили квартиру в Краснодаре, которую оформили на мать его помощницы Юлии Нещеретовой, и отремонтировали жилье сына в Сочи, а также обставили мебелью и техникой.

Кроме того, Напсо оплатил строительство берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских.

По представлению генпрокурора России Александра Гуцана Госдума лишила Вороновского неприкосновенности. Сам парламентарий заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok