Потерявший иммунитет депутат Госдумы лишился свободы

Суд арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о взятках

Басманный суд Москвы арестовал потерявшего иммунитет депутата Госдумы Анатолия Вороновского по обвинению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя парламентарию избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он лишился свободы и помещен в СИЗО.

В отношении Вороновского возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии СК, депутат получил 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Соответствующие показания были им даны в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Напсо заявил, что за покровительство Вороновскому купили квартиру в Краснодаре, которую оформили на мать его помощницы Юлии Нещеретовой, и отремонтировали жилье сына в Сочи, а также обставили мебелью и техникой.

Кроме того, Напсо оплатил строительство берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских.

По представлению генпрокурора России Александра Гуцана Госдума лишила Вороновского неприкосновенности. Сам парламентарий заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.