Депутат Госдумы Вороновский уехал от следователя без обвинений во взятке

«Ъ»: СК возбудил дело о взятке в отношении депутата Вороновского, он не задержан

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский, лишенный неприкосновенности, встретился со следователем центрального аппарата Следственного комитета (СК) России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, в отношении парламентария возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, но официальное обвинение ему пока не предъявлено. Вороновский ответил на некоторые вопросы следователя, а также оставил документы, позволяющие ему уехать из России, дав обязательство являться по первому требованию. Он покинул здание СК.

Известно, что Вороновский воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя и близких. Он остался в статусе подозреваемого, следователи решили допросить еще ряд фигурантов дела.

По версии СК, депутат получил 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского ДРСУ Сафарбия Напсо. Соответствующие показания были им даны в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Напсо заявил, что за покровительство Вороновскому купили квартиру в Краснодаре, которую оформили на мать его помощницы Юлии Нещеретовой, и отремонтировали жилье сына в Сочи, а также обставили мебелью и техникой.

Кроме того, Напсо оплатил строительство берегоукрепительной дамбы и очистку дна озера на территории земельного участка в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, принадлежащего семье Вороновских.

По представлению генпрокурора России Александра Гуцана Госдума лишила Вороновского неприкосновенности. Сам парламентарий заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным.