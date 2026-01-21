Главный противник Трампа в США назвал его выступление невероятно скучным

Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал выступление Трампа в Давосе скучным

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе невероятно скучным. Об этом сообщает CNN.

«Это было невероятно скучно. Это было невероятно незначительно», — сказал он, отметив, что был немного разочарован.

Губернатор добавил, что в этой речи не было ничего нового для американской аудитории. По словам Ньюсома, Трамп никогда не собирался вторгаться в Гренландию.

Во время своего выступления Трамп повторил свое намерение купить Гренландию, объясняя это тем, что Дания не способна защитить остров. Он пообещал, что не будет использовать силу и у Гренландии останется выбор: если согласится — США будут признательны, а если откажется — США запомнят.