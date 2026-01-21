В Гренландии назвали ошибкой направление европейских военных на остров

Гренландский депутат Фенкер назвал ошибкой отправку военных из Европы на остров

Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер назвал ошибкой направление европейских военных на остров и заявил, что сейчас для этого нет никаких оснований. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, нет никаких причин на отправку европейских войск на остров. Политик призвал не провоцировать «определенного человека своими действиями».

«Нет никакой немедленной угрозы для Гренландии. А то, о чем мы говорим, — это будущее. Так что, по-моему, это был неправильный шаг», — подчеркнул он.

Ранее журнал Politico писал, что страны Евросоюза (ЕС) будут убеждать американского лидера Дональда Трампа, что ответят силой на присоединение Гренландии к США.