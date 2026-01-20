Европа захотела запугать Трампа силовым ответом на захват Гренландии

Politico: ЕС будет убеждать, что ответит силой на присоединение Гренландии к США

Страны Евросоюза (ЕС) будут убеждать американского лидера Дональда Трампа, что ответят силой на присоединение Гренландии к США. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, участвующего в разработке ответных мер, сообщает журнал Politico.

«Все государства-члены теперь получили предписание связаться с американскими коллегами и ясно дать понять, что [захват Гренландии] будет совершенно неприемлемым», — пишет издание.

По словам собеседника Politico, европейцы организуют в Вашингтоне и швейцарском Давосе встречи с американцами на уровне министров.

«Послы связываются с представителями Конгресса и со всеми, кого они знают в движении MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой», политическое движение Трампа — прим. «Ленты.ру»), чтобы попытаться донести до них мысль о том, что мы ответим силой, если они продолжат свои действия», — добавил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что европейцы не намерены конфликтовать с американцами по вопросу принадлежности Гренландии.