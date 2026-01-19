Каллас не захотела из-за Гренландии конфликтовать с США

Reuters: Каллас заявила, что ЕС не намерен конфликтовать с США из-за Гренландии

Страны Европейского союза (ЕС) не намерены конфликтовать с США по вопросу принадлежности Гренландии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует Reuters.

По мнению евродипломата, поддержание безопасности в Арктике — это общий для европейцев и американцев вопрос. Однако у ЕС есть «целый набор инструментов для защиты своих интересов», подчеркнула она.

«Мы будем стоять на своем», — передает агентство слова Каллас.

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.