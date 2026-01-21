Реклама

19:03, 21 января 2026

Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

Певец Джелли Ролл сбросил более 90 килограммов благодаря изменению образа жизни
Олег Парамонов

Фото: Andrej Safaric / Shutterstock / Fotodom

Американский кантри-певец Джелли Ролл сбросил более 90 килограммов за два года. Секрет его похудения — не лекарства и операции, а изменение образа жизни, пишет Today.

Известный музыкант начал борьбу с лишним весом в 39 лет. В то время он весил около 245 килограммов, страдал от проблем с сердцем и, по его словам, чувствовал приближение смерти. «Я несколько раз обманул судьбу», — рассказал он в подкасте Joe Rogan Experience в декабре 2024 года.

В январе 2024 года певец не мог пройти пешком даже полтора километра, но начал тренироваться для участия в забеге на пять километров. Он бегал от четырех до шести раз в неделю, каждый день проводил по 20-30 минут в сауне и по 6 минут — в ледяной ванне.

Во время турне, которое проходило с августа по ноябрь 2024 года, с музыкантом работал нутрициолог. Он готовил здоровые версии любимых блюд артиста. Перед концертами Джелли Ролл ел банановый боул с медом манука и темным шоколадом, а после выступлений — высокобелковые блюда. Например, вместо традиционной нэшвилльской жареной курицы ему готовили версию без масла в аэрогриле.

В августе 2025 года певец объявил, что сбросил более 90 килограммов. Теперь его цель — весить менее 113 килограммов, чтобы впервые попробовать прыжки с парашютом, прокатиться на американских горках и попасть на обложку журнала Men's Health.

Ранее в августе Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов. Она призналась, что сбросила вес с помощью лекарственных препаратов.

