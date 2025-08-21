Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Американская теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет похудения почти на 15 килограммов. Ее слова приводит People.
Уильямс призналась, что сбросила вес с помощью лекарственных препаратов. «Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость как физическую, так и душевную», — заявила спортсменка.
Американка рассказала, что у нее появились проблемы с лишним весом после рождения дочери в 2017 году. Уильямс утверждает, что усердно тренировалась и правильно питалась, но никак не могла достичь желаемого результата. «Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации», — подытожила она.
Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» и пятикратная победительница Итогового турнира в одиночном разряде. Кроме того, американка четырежды выигрывала Олимпийские игры (один раз в одиночном и трижды — в парном разряде). Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2022 году.