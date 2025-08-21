Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
18:51, 21 августа 2025Спорт

Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Серена Уильямс рассказала, что похудела на 15 килограммов при помощи лекарств
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет похудения почти на 15 килограммов. Ее слова приводит People.

Уильямс призналась, что сбросила вес с помощью лекарственных препаратов. «Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость как физическую, так и душевную», — заявила спортсменка.

Американка рассказала, что у нее появились проблемы с лишним весом после рождения дочери в 2017 году. Уильямс утверждает, что усердно тренировалась и правильно питалась, но никак не могла достичь желаемого результата. «Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации», — подытожила она.

Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» и пятикратная победительница Итогового турнира в одиночном разряде. Кроме того, американка четырежды выигрывала Олимпийские игры (один раз в одиночном и трижды — в парном разряде). Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

    Появились снимки 48-летней Шакиры в бикини без фотошопа

    Россиянин описал латиноамериканскую страну словами «экономика держится на нелегалах»

    Мужчина нашел жену через брачное агентство и лишился 3,4 миллиона рублей

    Рядом с дорогой в Подмосковье появились пугающие дети

    Врач объяснил разрушительное воздействие стресса на здоровье сердца

    США и Европа согласовали военные гарантии безопасности Украины

    Путин дал поручение относительно поставок бронированных машин ряду российских чиновников

    В столице пройдет уникальный фестиваль. Почему «Летфест» станет одним из главных приключений лета?

    Реклама
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости