Серена Уильямс раскрыла секрет похудения на 15 килограммов

Серена Уильямс рассказала, что похудела на 15 килограммов при помощи лекарств

Американская теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет похудения почти на 15 килограммов. Ее слова приводит People.

Уильямс призналась, что сбросила вес с помощью лекарственных препаратов. «Чувствую себя великолепно. Чувствую здоровье и легкость как физическую, так и душевную», — заявила спортсменка.

Американка рассказала, что у нее появились проблемы с лишним весом после рождения дочери в 2017 году. Уильямс утверждает, что усердно тренировалась и правильно питалась, но никак не могла достичь желаемого результата. «Это было безумие, потому что я никогда в жизни не оказывалась в подобной ситуации», — подытожила она.

Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» и пятикратная победительница Итогового турнира в одиночном разряде. Кроме того, американка четырежды выигрывала Олимпийские игры (один раз в одиночном и трижды — в парном разряде). Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2022 году.