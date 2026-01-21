Реклама

07:00, 21 января 2026Интернет и СМИЭксклюзив

В России вдвое выросло количество кибератак под видом госорганов

«Информзащита»: Кибератаки под видом обращений госорганов участились вдвое
Екатерина Смирная
Фото: iWissawa / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году и начале 2026 года в России фиксируется устойчивый рост кибератак, в рамках которых злоумышленники действуют под видом сотрудников правоохранительных органов и других государственных структур, сообщили специалисты холдинга «Информзащита». Данными они поделились с «Лентой.ру».

По оценке аналитиков, за последний год количество подобных инцидентов выросло более чем в два раза, а сами схемы стали значительно сложнее и продуманнее. Основой таких атак остается социальная инженерия, усиленная цифровыми каналами коммуникации. Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и поддельные аккаунты, выстраивая длительный контакт с потенциальной жертвой.

После сбора минимального объема персональной информации в дело вступает другой участник схемы, представляющийся сотрудником полиции, следственного комитета или иных силовых ведомств, предупреждают эксперты. Далее под предлогом «проверки», «служебного разбирательства» или «предотвращения угрозы» человеку сообщают о якобы совершенном правонарушении или использовании его данных в противоправных целях, после чего начинают оказывать давление.

Специалисты связывают рост таких атак сразу с несколькими факторами. Один из ключевых — повышение доверия к цифровым каналам связи и привычка решать важные вопросы дистанционно. На этом фоне многие граждане воспринимают звонок или сообщение в мессенджере как допустимую форму официального общения. Дополнительную роль играет активное распространение персональных данных в открытом доступе и утечки баз, которые позволяют злоумышленникам обращаться к человеку по имени, знать его возраст, место учебы или работы. Все это усиливает эффект достоверности и снижает критическое восприятие происходящего.

По оценкам экспертов, около 35 процентов зафиксированных инцидентов с легендой о «правоохранительных органах» приходится на молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Примерно 27 процентов атак направлены на людей среднего возраста, активно использующих онлайн-сервисы и мессенджеры, еще около 18 — на пожилых граждан.

Аналитики подчеркивают, что злоумышленники все чаще используют запугивание серьезными правовыми последствиями, включая уголовную ответственность и обвинения в содействии экстремистской или террористической деятельности. В ряде случаев жертв склоняют к совершению противоправных действий, прикрываясь якобы служебной необходимостью или «проверкой безопасности».

Представители правоохранительных органов не ведут служебные беседы через мессенджеры, не требуют передачи персональных данных по телефону и не привлекают граждан к каким-либо действиям дистанционно, отметили специалисты. При получении подобных обращений россиянам рекомендовали немедленно прекращать общение, не вступать в дискуссию и проверять информацию через официальные каналы.

Ранее в МВД России предупредили, что злоумышленники, выдавая свои сообщения за письма от портала «Госуслуги», начали отправлять россиянам запросы на обновление электронной почты с поддельным номером телефона технической поддержки, чтобы заставить пользователей позвонить им.

