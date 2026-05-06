07:40, 6 мая 2026

Украинских солдат запугивали дронами с угрожающей надписью

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

По словам пленного бойца 58-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Мироненко, военнослужащие на передовой оказывали давление на сослуживцев, направляя к ним дрон с угрожающей надписью. Об этом он сообщил на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Прилетел дрон и сел на траву. Там было написано: "Не сдавайтесь, вас все равно убьют". Фанерка [была] на дроне и надпись», — заявил собеседник агентства.

По словам Мироненко, командование направило его подразделение на позицию у населенного пункта Ветеринарное в Харьковской области. Из-за непрекращающихся обстрелов бойцам пришлось укрываться в погребе на протяжении недели, а после гибели двух сослуживцев они решили прекратить сопротивление и сдаться.

Ранее украинский пленный рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать из учебного полигона в Днепропетровской области, угрожали расстрелом.

