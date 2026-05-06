07:35, 6 мая 2026

Большинство россиян не смогли достичь желаемого размера доходов

Кирилл Луцюк

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России 57 процентов граждан признались, что серьезно отстали от тех финансовых целей, которые они поставили перед собой. Такие результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Выберу.ру» процитировало ТАСС.

Только 12 процентов респондентов сказали, что уже сумели выйти на тот уровень доходов, к которому стремились. Также 31 процент назвал свое финансовое положение как «близкое к желаемому».

Опрос показал, что нынешний ежемесячный доход 12 процентов близок к той сумме, которую они считают достаточной для комфортной жизни. В то же время 34 процента считают, что он должен быть в полтора раза выше текущего, а 48 процентов ориентируются за заработок в два раза выше.

На серьезный скачок доходов в будущем надеются 47 процентов, а 22 процента полагают, что их финансовое положение будет улучшаться постепенно за счет карьерного роста и сбережений. У 31 процента нет четкого сценария достижения желаемого уровня жизни.

Только 29 процентов считают резкий рост доходов вполне реалистичным сценарием. Маловероятным такое развитие событий находят 33 процента, а 38 процентов и вовсе настроены скептически и не считают это достижимой целью.

Согласно исследованию, проведенному экспертами FinExpertiza в 2025 году средние заработки женщин, трудящихся на крупных и средних предприятиях России, оказались на 33,7 процента ниже, чем у мужчин.

