07:34, 6 мая 2026

Windows посоветовали не сбрасывать

В XDA назвали восстановление ОС лучшей альтернативой сброса настроек Windows
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elfadli / Shutterstock / Fotodom

Специалисты портала XDA назвали способы восстановить нормальную работу Windows без сброса операционной системы (ОС). Материал доступен на сайте издания.

По словам автора медиа Казима Алви, чаще всего, наблюдая проблемы с ОС, пользователи Windows переустанавливают систему или сбрасывают ее до заводских настроек. Журналист назвал три альтернативы сброса системы, которые работают лучше и позволяют обходиться без повторной установки всех программ и восстановления данных.

В первую очередь Алви рекомендовал использовать команды SFC и DISM. С их помощью можно провести глубокое сканирование системных файлов и затем восстановить поврежденные. Утилита DISM доступна во всех версиях Windows, начиная с Vista. «Эти команды пригодились мне бесчисленное количество раз», — признался автор.

Если SFC и DISM не помогут, то специалист призвал попробовать откатить Windows к предыдущему обновлению ОС. Он рассказал, что часто ошибки системы проявляются после установки апдейта. Это можно сделать через «Центр обновления Windows» и «Журнал обновлений».

Третьим способом заставить Windows работать нормально оказалось восстановление системы. «Самое приятное то, что ваши личные файлы, приложения и настройки остаются нетронутыми, поскольку обновление затрагивает только файлы, относящиеся к операционной системе», — заметил автор.

В начале мая Microsoft согласилась убрать рекламные интеграции из виджетов в Widows 11. В компании рассказали, что в ближайшем будущем они будут отключены по умолчанию.

