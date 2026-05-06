В России появится новый подход к профилактике правонарушений среди осужденных подростков

Осужденных подростков будут вовлекать в патриотические мероприятия

Правительство России поручило Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Росмолодежи внедрить в регионах программу профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних осужденных. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, основным методом станет вовлечение подростков в досуговую деятельность патриотической, культурной и спортивной направленности. Инициатива коснется несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, а также подростков, которых приговорили к обязательным работам, штрафам и иным мерам уголовно-правового характера. Отчеты о результатах работы должны ежегодно направляться в Росмолодежь.

13 февраля член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила о том, что в столичных СИЗО содержатся 87 несовершеннолетних — это число стало рекордным за последние два десятилетия. В беседе с «Лентой.ру» Меркачева рассказала, что те, кто прошел через колонию в юном возрасте, потом туда возвращается: «рецидив высок и тюрьма не исправляет».