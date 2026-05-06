Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:16, 6 мая 2026Путешествия

Россияне массово устремились на отдых на любимый курорт богачей

Российские туристы массово устремились на отдых на Мальдивы в 2026 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kham / Reuters

Российские туристы массово устремились на любимый курорт богачей — речь идет о Мальдивах. Об этом говорится в исследовании сервиса OnlineTours, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в 2026 году бронирования туров на Мальдивы выросли на 136 процентов. При этом за первые четыре мясяца абсолютным лидером по объему бронирований стал Таиланд — прирост составил 21 процент, а средний чек достиг 236 тысяч рублей. Также возросла популярность Вьетнама (плюс 777 процентов), Китая (плюс 118 процентов) и Индонезии (плюс 121 процент).

Снижение спроса зафиксировано на Шри-Ланку (минус 46 процентов) и Индию (минус 37 процентов).

«Средний чек по всем азиатским направлениям снизился с 334 тысяч до 295 тысяч рублей за тур на двоих. Снижение чека на фоне кратного роста числа бронирований может говорить о переориентации спроса на более бюджетные варианты и расширении полетной программы», — отмечают специалисты.

Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники — им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Белоруссии в период с 1 по 11 мая обойдется от 8,9 тысячи рублей, а ночь в отеле — примерно 6,8 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

    Мировые запасы нефти рекордно снизились

    В России резко выросло число подставных аварий

    Россиянин поставил на поражение «Спартака» и выиграл почти 4 миллиона рублей

    Воспитывавшую террориста из российского кадета посудомойщицу приговорили к 19 годам

    Турецкую МБР Yildirimhan сочли оружием против России

    Экс-сослуживец перешедшего к ВСУ Климова рассказал об изменениях в предателе перед побегом

    Вежливый ультиматум при задержании россиян за призывы к диверсиям попал на видео

    Мощная лавина заблокировала трассу в российском регионе

    Легкий самолет «Байкал» отказались считать заменой «кукурузника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok