Москвичам пообещали температуру сильно выше нормы

Синоптик Макарова: 6-8 мая в Москве и области будет на 6 градусов теплее нормы

В период со среды по пятницу, 6-8 мая, температура воздуха в Москве и Московской области будет примерно на шесть градусов превышать климатическую норму для этого периода. Такую погоду жителям столичного региона пообещала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

Синоптик отметила, что, хотя в Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет ощутимо теплее обычного, аномальной такую погоду можно было бы назвать, если бы температура была выше нормы на семь градусов на протяжении пяти дней. Она добавила, что сейчас подобная ситуация не наблюдается.

Ранее ведущий специалист цента погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувший вторник в Москве оказался самым теплым днем с начала года.

